Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?

Он жалит пациентов пчелами, предлагая им то, что он описывает как естественное лекарство от самых разных случаев. Иссам Ода имеет собственную клинику в Дамаске. И судя по всему, коммерческий проект имеет успех.
Он жалит пациентов пчелами, предлагая им то, что он описывает как естественное лекарство от самых разных случаев. Иссам Ода имеет собственную клинику в Дамаске. И судя по всему, коммерческий проект имеет успех.
Иссам Ода, сирийский эксперт по апитерапии:
Из-за повторяющихся вылеченных случаев мы наблюдаем большую посещаемость, что заставило нас расширить клинику и переехать в другое место, которое отвечает потребностям людей.
Ода по образованию ветеринар, апитерапией увлекся в 2015 году. После долгих исследований пчелиного яда и его пользы при некоторых заболеваниях ему есть что предложить пациентам.
Иссам Ода:
Наш проект не только лечебный. Когда я даю пациенту один или несколько пчелиных укусов, я даю ему мед, пыльцу и прополис – целое лечение. Выгодна ли его минимальная стоимость? Мы заботимся в первую очередь о финансовой выгоде. Если мы повысим цену сеанса, мы потеряем большое количество людей, которые могли бы найти у нас панацею.
Использование продуктов пчеловодства считается частью традиционной, или альтернативной, медицины и веками использовалась в разных частях мира. В Сирии ее применяют для лечения рассеянного склероза, воспаления нервов и ревматизма, среди прочего решают проблемы с кожей.
У данной клиники 200 пчелиных ульев и десятки пациентов. Сеанс лечения включает от 8 до 10 укусов и стоит всего-то 30 наших копеек. Пчелиный яд состоит из активных веществ, включающих ферменты, белки и аминокислоты. Он имеет противовоспалительные элементы, которые могут облегчить боль.
Необычного пациента спасли от верной гибели аргентинские ветеринары. Они помогли морскому льву, шею которого повредил пластиковый мусор.
Серджио Родригес Эредиа, управляющий центром спасения:
Из-за такой большой травмы мы решили доставить его в спасательный центр. Сначала рана была очень глубокой из-за кожных складок на шее и положения животного. К счастью, у него крепкое здоровье, хорошая масса тела (14 килограммов), он активен, но агрессивен. Это одна из причин, по которой его было так сложно отловить и оказать помощь.
Как попал пластиковый ремень на шею морскому льву, остается только гадать. После осмотра биологи удалили удушающее кольцо и пролечили животное от анемии. Это еще одно свидетельство того, что мусор и загрязнения в море угрожают его обитателям. Морской лев останется в центре спасения до полного выздоровления.