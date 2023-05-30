Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?

Он жалит пациентов пчелами, предлагая им то, что он описывает как естественное лекарство от самых разных случаев. Иссам Ода имеет собственную клинику в Дамаске. И судя по всему, коммерческий проект имеет успех.

Иссам Ода, сирийский эксперт по апитерапии: Из-за повторяющихся вылеченных случаев мы наблюдаем большую посещаемость, что заставило нас расширить клинику и переехать в другое место, которое отвечает потребностям людей.

Ода по образованию ветеринар, апитерапией увлекся в 2015 году. После долгих исследований пчелиного яда и его пользы при некоторых заболеваниях ему есть что предложить пациентам.

Иссам Ода:

Наш проект не только лечебный. Когда я даю пациенту один или несколько пчелиных укусов, я даю ему мед, пыльцу и прополис – целое лечение. Выгодна ли его минимальная стоимость? Мы заботимся в первую очередь о финансовой выгоде. Если мы повысим цену сеанса, мы потеряем большое количество людей, которые могли бы найти у нас панацею.

Использование продуктов пчеловодства считается частью традиционной, или альтернативной, медицины и веками использовалась в разных частях мира. В Сирии ее применяют для лечения рассеянного склероза, воспаления нервов и ревматизма, среди прочего решают проблемы с кожей.