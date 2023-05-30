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Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?

30 мая 2023 15:17
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Он жалит пациентов пчелами, предлагая им то, что он описывает как естественное лекарство от самых разных случаев. Иссам Ода имеет собственную клинику в Дамаске. И судя по всему, коммерческий проект имеет успех.  

Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?-1

Иссам Ода, сирийский эксперт по апитерапии:
Из-за повторяющихся вылеченных случаев мы наблюдаем большую посещаемость, что заставило нас расширить клинику и переехать в другое место, которое отвечает потребностям людей.  

Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?-4

Ода по образованию ветеринар, апитерапией увлекся в 2015 году. После долгих исследований пчелиного яда и его пользы при некоторых заболеваниях ему есть что предложить пациентам.  

Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?-7

Иссам Ода:
Наш проект не только лечебный. Когда я даю пациенту один или несколько пчелиных укусов, я даю ему мед, пыльцу и прополис целое лечение. Выгодна ли его минимальная стоимость? Мы заботимся в первую очередь о финансовой выгоде. Если мы повысим цену сеанса, мы потеряем большое количество людей, которые могли бы найти у нас панацею.  

Использование продуктов пчеловодства считается частью традиционной, или альтернативной, медицины и веками использовалась в разных частях мира. В Сирии ее применяют для лечения рассеянного склероза, воспаления нервов и ревматизма, среди прочего решают проблемы с кожей.  

Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?-10

У данной клиники 200 пчелиных ульев и десятки пациентов. Сеанс лечения включает от 8 до 10 укусов и стоит всего-то 30 наших копеек. Пчелиный яд состоит из активных веществ, включающих ферменты, белки и аминокислоты. Он имеет противовоспалительные элементы, которые могут облегчить боль.  

Его шею туго обмотал пластик. Аргентинские биологи спасли морского льва от гибели  

Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?-13

Необычного пациента спасли от верной гибели аргентинские ветеринары. Они помогли морскому льву, шею которого повредил пластиковый мусор.  

Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?-16

Серджио Родригес Эредиа, управляющий центром спасения:
Из-за такой большой травмы мы решили доставить его в спасательный центр. Сначала рана была очень глубокой из-за кожных складок на шее и положения животного. К счастью, у него крепкое здоровье, хорошая масса тела (14 килограммов), он активен, но агрессивен. Это одна из причин, по которой его было так сложно отловить и оказать помощь.  

Укусы пчёл от ревматизма и даже рассеянного склероза. Как сириец построил бизнес на альтернативной медицине?-19

Как попал пластиковый ремень на шею морскому льву, остается только гадать. После осмотра биологи удалили удушающее кольцо и пролечили животное от анемии. Это еще одно свидетельство того, что мусор и загрязнения в море угрожают его обитателям. Морской лев останется в центре спасения до полного выздоровления.  

# Животные # Фотофакт

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