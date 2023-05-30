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Акции протесты прошли на севере Косово

30 мая 2023 14:49
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Военнослужащие НАТО продолжают дежурить у зданий администрации на севере Косово. 30 мая акции протеста местных жителей вновь прошли в Лепосавиче и Звечане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Акции протесты прошли на севере Косово-1

По сравнению с предыдущими демонстрациями эти были относительно мирными. Как и прежде, протестующие сербы требуют отозвать албанских мэров. А также добиваются, чтобы военные НАТО покинули регион. 

Напомним, обострение конфликта произошло накануне. Митингующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате травмы получили более 50 местных жителей и около 40 военных. 

# Акции протеста # Фотофакт

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