Акции протесты прошли на севере Косово

Военнослужащие НАТО продолжают дежурить у зданий администрации на севере Косово. 30 мая акции протеста местных жителей вновь прошли в Лепосавиче и Звечане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с предыдущими демонстрациями эти были относительно мирными. Как и прежде, протестующие сербы требуют отозвать албанских мэров. А также добиваются, чтобы военные НАТО покинули регион.

Напомним, обострение конфликта произошло накануне. Митингующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате травмы получили более 50 местных жителей и около 40 военных.