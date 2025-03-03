Глава Пентагона пригрозил Мексике боевыми действиями из-за наркокартелей

Министр обороны США пригрозил Мексике началом боевых действий в случае, если связям чиновников с наркокартелями не будет положен конец, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, с таким заявлением глава Пентагона выступил в ходе первого телефонного разговора с руководством Минобороны Мексики. Американские военные готовы предпринять односторонние действия, если власти не разберутся со сговором между правительством страны и наркокартелями. В военном руководстве Мексики «шокированы и разгневаны»: там посчитали, что речь идет о возможных военных действиях США на территории страны.