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Глава Пентагона пригрозил Мексике боевыми действиями из-за наркокартелей

03 марта 2025 07:24
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Министр обороны США пригрозил Мексике началом боевых действий в случае, если связям чиновников с наркокартелями не будет положен конец, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Пентагона пригрозил Мексике боевыми действиями из-за наркокартелей-2

По данным СМИ, с таким заявлением глава Пентагона выступил в ходе первого телефонного разговора с руководством Минобороны Мексики. Американские военные готовы предпринять односторонние действия, если власти не разберутся со сговором между правительством страны и наркокартелями. В военном руководстве Мексики «шокированы и разгневаны»: там посчитали, что речь идет о возможных военных действиях США на территории страны.

# США # Мексика # Международная политика

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