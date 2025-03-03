Пенсионная система Латвии находится на грани банкротства

В Латвии по швам трещит социальная сфера. Пенсионная система прибалтийской республики оказалась на грани банкротства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Латвии по швам трещит социальная сфера. Пенсионная система прибалтийской республики оказалась на грани банкротства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас пенсии выплачиваются на солидарной основе, то есть, занятые в экономике платят пенсионерам, поскольку деньги, когда-то отданные пожилыми латвийцами, потрачены правительством на другие цели. Латвийские власти вынуждены регулярно брать в долг для поддержания пенсионной системы. В среднем сумма займа составляет около двух миллиардов евро в год.