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Пенсионная система Латвии находится на грани банкротства

03 марта 2025 07:21
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В Латвии по швам трещит социальная сфера. Пенсионная система прибалтийской республики оказалась на грани банкротства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионная система Латвии находится на грани банкротства-2

Сейчас пенсии выплачиваются на солидарной основе, то есть, занятые в экономике платят пенсионерам, поскольку деньги, когда-то отданные пожилыми латвийцами, потрачены правительством на другие цели. Латвийские власти вынуждены регулярно брать в долг для поддержания пенсионной системы. В среднем сумма займа составляет около двух миллиардов евро в год.

# Латвия # Пенсии # Кризис в ЕС

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