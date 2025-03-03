Пенсионная система Латвии находится на грани банкротства

Реальная причина срыва переговоров Трампа и Зеленского! Что скрывается за скандалом в Белом доме?

Из Белого дома Президент Украины вылетел как пробка. Этому предшествовали переговоры, которых не то что в Вашингтоне – весь мир до этого не видывал. На пару Трамп и Вэнс отчитывали Зеленского перед многочисленными журналистами.