Европейские страны продолжают накалять ситуацию на восточном фланге НАТО. Руководителей силовых структур Литвы призвали на военные сборы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейские страны продолжают накалять ситуацию на восточном фланге НАТО. Руководителей силовых структур Литвы призвали на военные сборы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Штаб обороны Вооруженных сил организовал учения высшего командного состава. В них приняли участие представители армии, полиции, пограничной охраны и спецподразделений. Целью заявлено предоставление главам учреждений возможности обсудить вопросы оперативного и стратегического уровня, найти подходящие решения и приступить к их реализации.