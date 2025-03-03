Прямой эфир

Руководителей силовых структур Литвы призвали на военные сборы

03 марта 2025 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейские страны продолжают накалять ситуацию на восточном фланге НАТО. Руководителей силовых структур Литвы призвали на военные сборы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководителей силовых структур Литвы призвали на военные сборы-2

Штаб обороны Вооруженных сил организовал учения высшего командного состава. В них приняли участие представители армии, полиции, пограничной охраны и спецподразделений. Целью заявлено предоставление главам учреждений возможности обсудить вопросы оперативного и стратегического уровня, найти подходящие решения и приступить к их реализации.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Реальная причина срыва переговоров Трампа и Зеленского! Что скрывается за скандалом в Белом доме?
02 марта 2025 17:08

Реальная причина срыва переговоров Трампа и Зеленского! Что скрывается за скандалом в Белом доме?

Уолтц: Владимир Зеленский ведет себя как бывшая
02 марта 2025 16:57

Уолтц: Владимир Зеленский ведет себя как бывшая

Хет-трик Кадейкина помог. «Трактор» разгромил «Барыс» в матче КХЛ
02 марта 2025 16:49

Хет-трик Кадейкина помог. «Трактор» разгромил «Барыс» в матче КХЛ