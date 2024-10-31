Глава Пентагона Остин: США будут защищать Южную Корею ядерным оружием

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон обеспечит защиту Южной Кореи с помощью любых видов оружия, включая ядерное. Об этом пишет РИА Новости.

Он уверил в этом главу Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хёна и подчеркнул неизменные обязательства США в сфере обороны. Остин также добавил, что США будут продолжать военные учения с Сеулом.



В апреле этого года США и Южная Корея подписали Вашингтонскую декларацию, в которую было включено обещание использовать ядерное оружие в случае нападения КНДР.