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Глава Пентагона Остин: США будут защищать Южную Корею ядерным оружием

31 октября 2024 09:31
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Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон обеспечит защиту Южной Кореи с помощью любых видов оружия, включая ядерное. Об этом пишет РИА Новости.

Он уверил в этом главу Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хёна и подчеркнул неизменные обязательства США в сфере обороны. Остин также добавил, что США будут продолжать военные учения с Сеулом.

В апреле этого года США и Южная Корея подписали Вашингтонскую декларацию, в которую было включено обещание использовать ядерное оружие в случае нападения КНДР.

# Международная политика # Ллойд Остин # Южная Корея # США

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