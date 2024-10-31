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Сырский пожаловался главкому НАТО в Европе на тяжелое положение ВСУ на фронте

31 октября 2024 09:20
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Украинский главнокомандующий Александр Сырский информировал главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о тяжелых боях на линии фронта. Об этом пишет РИА Новости.

Также они обсуждали необходимость международной реакции на участие северокорейских военных на стороне Москвы. В НАТО якобы располагают доказательствами отправки северокорейских военных в Россию.

В июне этого года президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает взаимную военную помощь.

# Международная политика

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