Сырский пожаловался главкому НАТО в Европе на тяжелое положение ВСУ на фронте

Украинский главнокомандующий Александр Сырский информировал главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о тяжелых боях на линии фронта. Об этом пишет РИА Новости.

Также они обсуждали необходимость международной реакции на участие северокорейских военных на стороне Москвы. В НАТО якобы располагают доказательствами отправки северокорейских военных в Россию.



В июне этого года президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает взаимную военную помощь.