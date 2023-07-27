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Глава Минобороны РФ Шойгу провёл переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

27 июля 2023 06:54
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Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время визита в КНДР встретился с северокорейским лидером  Ким Чен Ыном. На переговорах были подняты вопросы глобальной и региональной безопасности, информирует Минобороны России, пишет ТАСС. 

Сообщается, что российский министр в четверг, 27 июля, будет участвовать в военном параде, который приурочен к 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 гг.

Делегация из России во главе с Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику в среду, 26 июля. Глава Минобороны РФ провел переговоры в Пхеньяне с министром обороны КНДР. Во время встречи с Кан Сун Намом Шойгу назвал Северную Корею важным партнером Российской Федерации. Он также выразил уверенность, что визит российской делегации в КНДР будет способствовать укреплению связей по части взаимодействия между военными ведомствами двух стран и станет важным этапом дальнейшего сотрудничества. 

# Международная политика # Сергей Шойгу # Ким Чен Ын

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