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Более 20 человек пострадали в крупном ДТП в Перу

27 июля 2023 06:08
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Новости Перу. Крупное ДТП в Перу. Более 20 человек получили травмы. Трое пострадавших находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 человек пострадали в крупном ДТП в Перу-1

Авария произошла недалеко от столицы. Два фургона столкнулись с легковым автомобилем. Причина случившегося пока неизвестна, кто виноват, в полиции тоже не сообщают. Там допускают, что один из участников ДТП мог превысить скорость. Продолжается расследование.

# Авария # Фотофакт

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