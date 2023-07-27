Более 20 человек пострадали в крупном ДТП в Перу

Новости Перу. Крупное ДТП в Перу. Более 20 человек получили травмы. Трое пострадавших находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла недалеко от столицы. Два фургона столкнулись с легковым автомобилем. Причина случившегося пока неизвестна, кто виноват, в полиции тоже не сообщают. Там допускают, что один из участников ДТП мог превысить скорость. Продолжается расследование.