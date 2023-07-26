На острове Родос пожарные уже 9 дней борются с огнём

Чрезвычайное положение объявлено на всей территории греческого острова Родос. Там 9 дней пожарные борются с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезвычайное положение объявлено на всей территории греческого острова Родос. Там 9 дней пожарные борются с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но взять под контроль стихию не удается. Ветряная погода осложняет работу специалистов. Об успехах не могут заявить и итальянские пожарные. В четырех областях страны власти намерены объявить чрезвычайную ситуацию. Там наряду с пожарами бушуют и ураганы. Экстренные службы не успевают отбивать все удары стихии. В результате в Милане и окрестностях погибли два человека, а ущерб оценивается более чем в 40 миллионов евро.
40 самолетов и 600 пожарных брошены на ликвидацию огня в Турции. Пламя уже вплотную приблизилось к популярным курортам. В Анталье выгорело 180 гектаров леса.