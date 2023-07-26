На острове Родос пожарные уже 9 дней борются с огнём

Но взять под контроль стихию не удается. Ветряная погода осложняет работу специалистов. Об успехах не могут заявить и итальянские пожарные. В четырех областях страны власти намерены объявить чрезвычайную ситуацию. Там наряду с пожарами бушуют и ураганы. Экстренные службы не успевают отбивать все удары стихии. В результате в Милане и окрестностях погибли два человека, а ущерб оценивается более чем в 40 миллионов евро.