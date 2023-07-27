Профсоюзы Италии призывают уйти в отпуск – аномальная жара привела к гибели 5 рабочих

Новости Италия. Профсоюзы Италии призывают уйти в отпуск. Аномальная жара в стране привела к гибели пятерых рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь сотрудники угрожают объявить забастовку. Выполнять свои обязанности как прежде при 40-градусной температуре крайне сложно, говорят местные жители. Ранее от теплового удара скончался мужчина, который работал на ферме. Еще один человек, сотрудник супермаркета, также не пережил аномальной жары.