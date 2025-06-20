Израильские ВВС атаковали десятки военных объектов в Тегеране

Минувшая ночь ознаменовалась резким обострением ирано-израильского конфликта. Сообщается, что израильские ВВС нанесли массированный удар по Тегерану, атаковав десятки военных объектов, включая предприятия по производству ракет. Ответ Ирана не заставил себя ждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна ракета достигла города Беэр-Шевы. Напомним, здесь же днем ранее от ударов пострадала больница. Десятки человек ранены. Израиль заявил, что для атаки использовались кассетные боеприпасы. Из Тель-Авива вновь звучат громкие заявления об уничтожении противника. ЦАХАЛ атакует ядерные объекты Ирана. Накануне спутниковые снимки подтвердили повреждения крупного ядерного реактора в Араке. Удары Израиля по объектам инфраструктуры привели к тому, что в Иране повсеместно отключается электричество, с перебоями работает банковская система, интернет, магазины, заправки, возникли также перебои в поставках продовольствия.