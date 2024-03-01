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Глава МИД Франции осудил высказывание Макрона об отправке войск в Украину

01 марта 2024 17:19
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Французы не будут умирать за Украину. Слова президента Макрона о возможной отправке войск НАТО в зону конфликта не нашли поддержки даже внутри его однопартийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Франции осудил высказывание Макрона об отправке войск в Украину-1

Так, глава МИД страны осудил подобные высказывания президента Пятой республики, назвав их подрывающими доверие французов. Негативно к идее Макрона отнеслись и оппозиционные политики. Лидеры партий выступили с резкой критикой, напомнив главе государства о важности жизней обычных граждан.

Глава МИД Франции осудил высказывание Макрона об отправке войск в Украину-4

Марин Ле Пен, депутат Национального собрания Франции:
Десятки миллионов французов сегодня страшно обеспокоены комментариями Эммануэля Макрона, который заявил, что не исключает отправки войск в Украину. Он играет в полководца, однако нужно понимать, что от последствий его беспечных рассуждений зависит жизнь наших детей.

Глава МИД Франции осудил высказывание Макрона об отправке войск в Украину-7

Призыв Макрона об отправке войск в Украину не одобрили и союзники по НАТО. Представители блока однозначно отреклись от подобных действий. Канцлер германии Олаф Шольц заявил о продолжении безоговорочной помощи Киеву, но участие военнослужащих стран Альянса в боевых действиях назвал невозможным как для Германии в частности, так и для НАТО в целом.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен

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