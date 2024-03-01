Глава МИД Франции осудил высказывание Макрона об отправке войск в Украину

Французы не будут умирать за Украину. Слова президента Макрона о возможной отправке войск НАТО в зону конфликта не нашли поддержки даже внутри его однопартийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, глава МИД страны осудил подобные высказывания президента Пятой республики, назвав их подрывающими доверие французов. Негативно к идее Макрона отнеслись и оппозиционные политики. Лидеры партий выступили с резкой критикой, напомнив главе государства о важности жизней обычных граждан.

Марин Ле Пен, депутат Национального собрания Франции:

Десятки миллионов французов сегодня страшно обеспокоены комментариями Эммануэля Макрона, который заявил, что не исключает отправки войск в Украину. Он играет в полководца, однако нужно понимать, что от последствий его беспечных рассуждений зависит жизнь наших детей.