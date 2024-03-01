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Противостояние Израиля и «Хезболлы» может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке – СМИ

01 марта 2024 17:14
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Эскалация на Ближнем Востоке рискует перерасти в полномасштабную региональную войну. О возможных рисках предупреждают как представители арабского мира, так и западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние Израиля и «Хезболлы» может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке – СМИ-1

Спусковым крючком может стать противостояние Израиля с «Хезболлой». Ситуация одна из наиболее опасных, поскольку боевые действия на границе с Ливаном только усиливаются, множится число ракетных атак. Продолжает армия обороны Израиля наносить удары и по сектору Газа. Военные готовятся к зачистке города Рафах в южной части анклава.

Более 100 палестинцев погибли во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа.

# Международная политика

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