Противостояние Израиля и «Хезболлы» может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке – СМИ

Эскалация на Ближнем Востоке рискует перерасти в полномасштабную региональную войну. О возможных рисках предупреждают как представители арабского мира, так и западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спусковым крючком может стать противостояние Израиля с «Хезболлой». Ситуация одна из наиболее опасных, поскольку боевые действия на границе с Ливаном только усиливаются, множится число ракетных атак. Продолжает армия обороны Израиля наносить удары и по сектору Газа. Военные готовятся к зачистке города Рафах в южной части анклава.