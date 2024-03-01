В Польше выросло число жителей с правом на ношение оружия

Как выяснилось, на конец прошлого года на руках у жителей страны находилось около 850 тысяч единиц оружия. Это на 83 тысячи больше, чем годом ранее. 2023-й оказался рекордным по выдаче новых разрешений на право им владеть. Его получили более 40 тысяч поляков. Хотя в предыдущие годы эта цифра не превышала 10 тысяч. И, по мнению экспертов, это количество будет только расти.

Одной из основных причин возникновения желания вооружиться является тревожность, связанная с международной обстановкой, и неуверенность в способность властей обеспечить безопасность граждан.