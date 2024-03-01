В Германии солдат расстрелял четырёх человек

Как сообщили местные СМИ, он вошел в один из частных домов и открыл огонь по его обитателям. После чего сам явился в отделении полиции, где сдался властям. Сейчас выясняются его мотивы. Следователи считают, что убийство произошло на бытовой почве, так как среди погибших была его девушка. При обыске в машине нападавшего были найдены коктейль Молотова, а также патроны и магазины для автомата. Параллельно идет проверка части, где служил подозреваемый, так как он мог оттуда украсть оружие.