Глава комитета Бундестага ФРГ призвал увеличить поставки энергоносителей из России

В Германии снова напомнили о неэффективности антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике призвал руководство страны увеличить поставки энергоносителей из-за рубежа, в том числе из России.