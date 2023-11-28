В Германии снова напомнили о неэффективности антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике призвал руководство страны увеличить поставки энергоносителей из-за рубежа, в том числе из России.
Это поможет стране снизить цены на энергию, уверен Клаус Эрнст. Политик отметил, что экономика Германии сокращаются, падают показатели, в частности в энергоемкой промышленности. Экономически ограничения, направленные якобы против Москвы, больше вредят самой Германии. Вместо очередных санкций нужны переговоры, отмечает глава комитета Бундестага.