Латвийские порты оказались на грани банкротства. Речь о Рижской и Вентспилсской гаванях. Ранее их забрали у муниципалитетов и передали на баланс государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так власти хотели пополнить казну страны в целом, а не конкретных регионов.

Однако план провалился. Из-за введенных санкций пристани перестали приносить прибыль и оказались убыточными. Порты не могут пополнить казну, поскольку сами нуждаются в поддержке. Эксперты предлагают субсидировать их, иначе придется и вовсе закрыть. Грузопоток сокращается, и денег на содержание инфраструктуры и выплаты сотрудникам становится все меньше и меньше.