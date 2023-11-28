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Латвийские порты оказались на грани банкротства

28 ноября 2023 18:18
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Латвийские порты оказались на грани банкротства. Речь о Рижской и Вентспилсской гаванях. Ранее их забрали у муниципалитетов и передали на баланс государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так власти хотели пополнить казну страны в целом, а не конкретных регионов.

Латвийские порты оказались на грани банкротства-1

Однако план провалился. Из-за введенных санкций пристани перестали приносить прибыль и оказались убыточными. Порты не могут пополнить казну, поскольку сами нуждаются в поддержке. Эксперты предлагают субсидировать их, иначе придется и вовсе закрыть. Грузопоток сокращается, и денег на содержание инфраструктуры и выплаты сотрудникам становится все меньше и меньше.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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