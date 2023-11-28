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На Грузию обрушился масштабный шторм

28 ноября 2023 18:19
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Грузия оказалась во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До страны добрался самый масштабный шторм за всю историю метеонаблюдений на Черном море.

На Грузию обрушился масштабный шторм-1

В Батуми повреждена береговая линия, вода с разрушительной силой хлынула на улицы города. Затоплены дороги Аджарии и Кобулети. Курортный регион у побережья едва не ушел подводу, когда синоптики оценили шторм в 8 баллов. Ранее от непогоды пострадали морские побережья России, Украины, Турции и Молдовы.

# Погода # Новости Грузии # Фотофакт

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