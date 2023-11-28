Финляндия закроет все КПП на границе с РФ для просителей убежища

Финляндия объявляет о закрытии 30 ноября последнего работающего КПП на границе с Россией для просителей убежища. Об этом указывается на сайте МВД страны.

Это означает, что все пункты пропуска через сухопутную границу будут закрыты до 13 декабря. Решение не затрагивает железнодорожный пункт пропуска Вайниккала.

Ранее из-за неконтролируемого потока мигрантов Финляндия уже закрыла семь из восьми контрольно-пропускных пунктов. В свою очередь, Россия высказала опасения, что Финляндия может закрыть границу полностью, что, на взгляд Москвы, нанесет ущерб интересам Хельсинки.