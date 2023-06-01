Глава ЕК считает, что прекращение огня в Украине приведёт к дестабилизации региона

Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урсула фон дер Ляйен считает, что это приведет к заморозке конфликта. И в результате линия соприкосновения станет источником дестабилизации для региона.

О своем несогласии с рядом стран, которые призывают к прекращению огня, политик заявила на форуме в Словакии. Она подчеркнула, что для «справедливого мира» Москва должна вывести с территории Украины свои войска и технику. На Западе не раз отличались своеобразным пониманием этого самого «мира». Ведь Россия много раз заявляла, что готова к переговорам, но Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них.