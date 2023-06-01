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Береговая охрана Испании спасла 35 мигрантов, дрейфовавших на деревянной лодке у Канарских островов

01 июня 2023 08:15
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Новости Испании. Береговая охрана Испании спасла 35 мигрантов в водах Атлантического океана. Переполненная деревянная лодка дрейфовала недалеко от Канарских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Береговая охрана Испании спасла 35 мигрантов, дрейфовавших на деревянной лодке у Канарских островов-1

По прибытии в порт людям оказали помощь. Предположительно судно направлялось в Испанию. Переполнено оно было жителями Африки. Последнее время в Испании фиксируют рост числа мигрантов. И это несмотря на опасность маршрута. За прошедший год при попытке добраться до испанских берегов погибли почти полторы тысячи человек. Такие данные приводит морская спасательная служба страны.

# Беженцы # Новости Испании # Фотофакт

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