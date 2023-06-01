Береговая охрана Испании спасла 35 мигрантов, дрейфовавших на деревянной лодке у Канарских островов

По прибытии в порт людям оказали помощь. Предположительно судно направлялось в Испанию. Переполнено оно было жителями Африки. Последнее время в Испании фиксируют рост числа мигрантов. И это несмотря на опасность маршрута. За прошедший год при попытке добраться до испанских берегов погибли почти полторы тысячи человек. Такие данные приводит морская спасательная служба страны.