Председатель Европейской комиссии выступила против предложений ряда стран добиться прекращения боевых действий в Украине, пишет РИА Новости.

Урсула фон дер Ляйен заявляет, что такой сценарий лишь заморозит конфликт, что не приведет к прочному миру, а линия соприкосновения станет источником дестабилизации для региона. Украина останется без инвестиций, никто ее восстанавливать не будет и конфликт может вспыхнуть снова. Войска и техника РФ должны быть выведены с украинской территории, сказала глава ЕК. Поддержала она и проработку гарантий безопасности для Украины на будущее.

В Москве неоднократно сообщали, что Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта, потому продолжает снабжать Киев вооружением.