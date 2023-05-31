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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня в Украине

31 мая 2023 09:28
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Председатель Европейской комиссии выступила против предложений ряда стран добиться прекращения боевых действий в Украине, пишет РИА Новости.

Урсула фон дер Ляйен заявляет, что такой сценарий лишь заморозит конфликт, что не приведет к прочному миру, а линия соприкосновения станет источником дестабилизации для региона. Украина останется без инвестиций, никто ее восстанавливать не будет и конфликт может вспыхнуть снова. Войска и техника РФ должны быть выведены с украинской территории, сказала глава ЕК. Поддержала она и проработку гарантий безопасности для Украины на будущее. 

В Москве неоднократно сообщали, что Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта, потому продолжает снабжать Киев вооружением. 

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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