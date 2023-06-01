Зеленский прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества

Украинский президент Владимир Зеленский находится в Молдове, куда он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там планируют обсуждать вопросы безопасности, пишет РИА Новости.

Участие украинского лидера в мероприятии официально не анонсировалось, но и не отрицалось из-за его безопасности. Сообщается, что в рамках саммита будут подняты вопросы по части энергетики, безопасности и борьбы с гибридными угрозами.

Мероприятие будет проходить в 45 километрах от Кишинева, где находится военная база «Дачия» и военный полигон, на котором нацармия проводит учения. Охранять участников саммита будут сотрудники Министерства внутренних дел Румынии, которые также прибыли в Молдову. Воздушное пространство в стране с 31 мая по 2 июня открыто только для самолетов официальных лиц, участвующих в саммите.

