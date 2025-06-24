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Гигин: наша цивилизация – это цивилизация мужества

24 июня 2025 16:29
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Григорий Азаренок и Вадим Гигин в эфире «Соловьев LIVE».

Гигин: наша цивилизация – это цивилизация мужества-1

Григорий Азаренок, СТВ: 
Сейчас час мужества?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Знаете, мне кажется, что в нашей истории всегда «Час мужества». И образ великой, блистательной, гениальной, мужественной Анны Андреевны Ахматовой –  яркое тому свидетельство. Ее лирика, ее потрясающие стихи, ее судьба. Это то, что есть далеко не у каждого народа. У нас есть Ахматова, у нас есть Высоцкий, у нас есть Есенин, есть Пушкин – наше все - это общее наше достояние. И тем сильна наша культура – это единая наша цивилизация – это цивилизация мужества.

# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азаренок

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