Гигин: наша цивилизация – это цивилизация мужества

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас час мужества?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Знаете, мне кажется, что в нашей истории всегда «Час мужества». И образ великой, блистательной, гениальной, мужественной Анны Андреевны Ахматовой – яркое тому свидетельство. Ее лирика, ее потрясающие стихи, ее судьба. Это то, что есть далеко не у каждого народа. У нас есть Ахматова, у нас есть Высоцкий, у нас есть Есенин, есть Пушкин – наше все - это общее наше достояние. И тем сильна наша культура – это единая наша цивилизация – это цивилизация мужества.