Bild: РФ может уничтожить немецкие танки Leopard тремя способами

У России есть несколько путей уничтожения немецких танков Leopard, поставляемых Украине западными странами, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение газеты Bild.

В качестве средств уничтожения Россия может применить противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танковые машины. Специально разработанные модели управляемых ракет могут пробить до метра брони и представляют наибольшую угрозу для танков Leopard. Кроме того, у немецких танков есть риск столкнуться с минами для борьбы с танками и с российскими военно-транспортными средствами, такими как Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ, которые также способны пробить бронезащиту танков Leopard 2A6.

Напомним, что Украина получила различные модели Leopard из разных стран, включая Германию, Данию, Нидерланды, Канаду, Норвегию, Польшу, Испанию и Португалию.