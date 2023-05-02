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Bild: РФ может уничтожить немецкие танки Leopard тремя способами

02 мая 2023 10:23
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У России есть несколько путей уничтожения немецких танков Leopard, поставляемых Украине западными странами, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение газеты Bild.  

В качестве средств уничтожения Россия может применить противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танковые машины. Специально разработанные модели управляемых ракет могут пробить до метра брони и представляют наибольшую угрозу для танков Leopard. Кроме того, у немецких танков есть риск столкнуться с минами для борьбы с танками и с российскими военно-транспортными средствами, такими как Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ, которые также способны пробить бронезащиту танков Leopard 2A6. 

Напомним, что Украина получила различные модели Leopard из разных стран, включая Германию, Данию, Нидерланды, Канаду, Норвегию, Польшу, Испанию и Португалию.

# Международная политика

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