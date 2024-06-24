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Германия вырвала ничью у Швейцарии на последних минутах

24 июня 2024 07:00
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В третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Германии вничью сыграла со сборной Швейцарии. Эта встреча прошла во Франкфурте-на-Майне и закончилась со счетом 1:1. Об этом пишет РИА Новости.

В составе швейцарцев гол забил Дан Ндойе (28-я минута), а у германцев - вышедший на замену Никлас Фюллькруг (90+2). Сборная Германия сохранила за собой первую строчку в своей группе и в первом раунде плэй-офф сыграет с коллективом, который займет второе место в квартете С.

Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала со второй позиции и сыграет со второй командой из группы В. Третье место в группе А досталось Венгрии, а шотландцы покидают турнир.

# Футбол # Международная политика

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