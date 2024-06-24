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Венгрия обыграла Шотландию на последних минутах

24 июня 2024 06:33
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Шотландцы уступили Венгрии в матче 3-го тура группового этапа и таким образом завершили свое пребывание на чемпионате Европы в Германии. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча группы А состоялась в Штутгарте и в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу венгров.  Гол забил Кевин Чобот на 90+10-й минуте.

Также во второй половине игры игрок венгерской сборной Барнабаш Варга в столкновении с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном получил травму головы.

Сборная Венгрии набрала три очка и закончила групповой этап на третьем месте. Шотландцы с 1 очком заняли последнее, четвертое место. Первенство Европы продолжится с 14 июня по 14 июля.

# Футбол

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