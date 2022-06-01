В Международном энергетическом агентстве сообщили, что Европу ждёт серьёзнейший кризис

Европу ждет самый глубокий и длительный энергетический кризис, серьезнее которого еще не было. И это может произойти уже в ближайшие три месяца. Об этом заявили в международном энергетическом агентстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Введенные Западом санкции против Москвы могут подорвать всю европейскую экономику, которая и так переживает тяжелые времена. Если раньше кризисы были связаны только с нефтью, то сейчас в результате санкций одновременно возникли сразу три – нефтяной, газовый и кризис электроэнергии. Помимо этого, Европа очень зависит от поставок не только сырой нефти, но и нефтепродуктов. Но крупнейшие экспортеры, включая Китай, ввели ограничения для защиты внутреннего рынка. Поэтому Западу грозит острая нехватка бензина, дизельного топлива и керосина. Так что, как заявило Международное энергетическое агентство, этот кризис гораздо серьезнее предыдущих и, вероятно, будет продолжаться дольше.