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Германия стала больше платить за газ

11 декабря 2023 19:43
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Германия стала больше платить за газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна сократила его импорт по сравнению с 2021 годом в 2,5 раза, однако сохранить бюджет это не помогло.

Германия стала больше платить за газ-1

Берлин заплатил примерно ту же сумму, что и два года назад. Дело в подорожании ресурсов. Впрочем, немецкий канцлер нашел другого виновника. Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу и повышении цен. По его словам, из-за этого Германия лишилась половины получаемого ранее объема.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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