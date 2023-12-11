Германия стала больше платить за газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна сократила его импорт по сравнению с 2021 годом в 2,5 раза, однако сохранить бюджет это не помогло.

Берлин заплатил примерно ту же сумму, что и два года назад. Дело в подорожании ресурсов. Впрочем, немецкий канцлер нашел другого виновника. Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу и повышении цен. По его словам, из-за этого Германия лишилась половины получаемого ранее объема.