Парламент Финляндии отклонил закрытие консульства РФ

Парламент Финляндии отклонил предложение о закрытии российского консульства на Аландских островах, хотя петиция с таким требованием набрала нужное число голосов. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной отклонения стало то, что деятельность консульства обусловлена международными соглашениями между Финляндией и Россией, а потому не подлежит закрытию по инициативе граждан. В посольстве РФ в Финляндии подчеркивали, что попытки закрыть консульство могут нарушить международно-правовой режим региона.

Работающее с 1940 года консульство следит за соблюдением соглашения о демилитаризации Аландских островов.