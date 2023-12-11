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Парламент Финляндии отклонил закрытие консульства РФ

11 декабря 2023 15:03
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Парламент Финляндии отклонил предложение о закрытии российского консульства на Аландских островах, хотя петиция с таким требованием набрала нужное число голосов. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной отклонения стало то, что деятельность консульства обусловлена международными соглашениями между Финляндией и Россией, а потому не подлежит закрытию по инициативе граждан. В посольстве РФ в Финляндии подчеркивали, что попытки закрыть консульство могут нарушить международно-правовой режим региона.

Работающее с 1940 года консульство следит за соблюдением соглашения о демилитаризации Аландских островов.

# Международная политика

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