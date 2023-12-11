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В бразильском городе Масейо обрушилась соляная шахта

11 декабря 2023 15:01
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Новости Бразилии. Из бразильского города Масейо эвакуировали тысячи человек. Там частично обрушилась соляная шахта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бразильском городе Масейо обрушилась соляная шахта-1

В результате образовалась трещина длиной почти 100 метров. Жители призывают принять срочные меры, иначе огромное количество соли попадет в море и нанесет ущерб местной экосистеме. Проблему подтверждают и в управлении гражданской обороны Масейо. Там пообещали минимизировать последствия. Всего за последние 40 лет в городе от горнодобывающей деятельности пострадали почти 200 тысяч человек.

# ЧП # Новости Бразилии # Фотофакт

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