В бразильском городе Масейо обрушилась соляная шахта

Новости Бразилии. Из бразильского города Масейо эвакуировали тысячи человек. Там частично обрушилась соляная шахта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате образовалась трещина длиной почти 100 метров. Жители призывают принять срочные меры, иначе огромное количество соли попадет в море и нанесет ущерб местной экосистеме. Проблему подтверждают и в управлении гражданской обороны Масейо. Там пообещали минимизировать последствия. Всего за последние 40 лет в городе от горнодобывающей деятельности пострадали почти 200 тысяч человек.