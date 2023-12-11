Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Новости Польши. Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Борьба за премьерское кресло возобновляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Борьба за премьерское кресло возобновляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение было ожидаемо. На прошедших выборах партия «Право и справедливость» утратила большинство в парламенте. Теперь оппозиция выдвинет Дональда Туска. Ранее глава кабинета польского президента сообщил, что он может вступить в должность премьера уже 13 декабря.