Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Решение было ожидаемо. На прошедших выборах партия «Право и справедливость» утратила большинство в парламенте. Теперь оппозиция выдвинет Дональда Туска. Ранее глава кабинета польского президента сообщил, что он может вступить в должность премьера уже 13 декабря.