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Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

11 декабря 2023 16:40
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Новости Польши. Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Борьба за премьерское кресло возобновляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого-1

Решение было ожидаемо. На прошедших выборах партия «Право и справедливость» утратила большинство в парламенте. Теперь оппозиция выдвинет Дональда Туска. Ранее глава кабинета польского президента сообщил, что он может вступить в должность премьера уже 13 декабря.

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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