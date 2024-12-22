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Германия проигнорировала предупреждения Саудовской Аравии о теракте в Магдебурге

22 декабря 2024 07:43
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«Трагедии, произошедшей на рождественской ярмарке в Магдебурге, можно было избежать» – гласят заголовки немецких газет. По данным СМИ, накануне теракта Саудовская Аравия предупреждала о готовящейся атаке, однако в Германии сочли сообщения политически мотивированными и проигнорировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это привело к гибели пяти человек. Еще свыше 200 оказались среди пострадавших.

Германия проигнорировала предупреждения Саудовской Аравии о теракте в Магдебурге-2

Причем глаза власти страны закрывали систематически. Оказывается, Саудовская Аравия трижды извещала органы Германии касательно угрозы, указывала даже на личность злоумышленника. Напомним, выходец из этой арабской страны 20 декабря и совершил умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки. Нападавшему предъявлены обвинения в убийстве и покушении. Накануне на место трагедии приехали канцлер Олаф Шольц и глава МВД страны. Их выступления жители встретили свистом и криками. Граждане обвинили чиновников в неспособности обеспечить безопасность в стране, а также потребовали выслать на родину мигрантов, от которых зачастую исходит угроза. 22 декабря Магдебург снова не спал: сотни активистов прошли по центральным улицам города, призывая к массовым депортациям мигрантов.

# Новости Германии # Теракт

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