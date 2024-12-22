Германия проигнорировала предупреждения Саудовской Аравии о теракте в Магдебурге

«Трагедии, произошедшей на рождественской ярмарке в Магдебурге, можно было избежать» – гласят заголовки немецких газет. По данным СМИ, накануне теракта Саудовская Аравия предупреждала о готовящейся атаке, однако в Германии сочли сообщения политически мотивированными и проигнорировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это привело к гибели пяти человек. Еще свыше 200 оказались среди пострадавших.

Причем глаза власти страны закрывали систематически. Оказывается, Саудовская Аравия трижды извещала органы Германии касательно угрозы, указывала даже на личность злоумышленника. Напомним, выходец из этой арабской страны 20 декабря и совершил умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки. Нападавшему предъявлены обвинения в убийстве и покушении. Накануне на место трагедии приехали канцлер Олаф Шольц и глава МВД страны. Их выступления жители встретили свистом и криками. Граждане обвинили чиновников в неспособности обеспечить безопасность в стране, а также потребовали выслать на родину мигрантов, от которых зачастую исходит угроза. 22 декабря Магдебург снова не спал: сотни активистов прошли по центральным улицам города, призывая к массовым депортациям мигрантов.