Германия планирует ужесточить условия выдачи пособий иностранцам

Социальные траты Германии, которые некогда делали из страны государство всеобщего благосостояния, вдруг стали не по карману правительству. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, признав, что неподъемные пособия тянут Германию на дно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы кабмина, существующая система соцвыплат стала одной из причин бюджетного дефицита Германии – только в 2024 году на нее ушло свыше 47 миллиардов евро. Что немаловажно, значительная часть этих денег идет не гражданам ФРГ, а иностранцам. Так, об ужесточении условий выдачи пособий задумались в Берлине, что породило раскол между и без того враждующими партиями правящей коалиции. В попытке найти решение проблемы кабмин разделился на два лагеря. Правящая партия во главе с канцлером настаивает на радикальных изменениях системы, тогда как их коалиционные партнеры (социал-демократы) заявляют, что никаких табу при обсуждении реформ быть не должно. Очевидно, что при серьезных изменениях все их инициативы, некогда работающие на экс-канцлера Олафа Шольца, пойдут под нож.

Ларс Клингбайль, вице-канцлер Германии, сопредседатель Социал-демократической партии Германии:

Социал-демократы боролись за сильное государство всеобщего благосостояния более 160 лет. Я ожидаю от всех ответственных лиц большей изобретательности, чем простого сокращения льгот для сотрудников. Это не должен быть пакет мер, который бросит вызов всем членам общества. Мы остаемся страной, которая помогает нуждающимся. Новые реформы, которые были предложены канцлером, включают в себя ужесточение санкций уже со следующего месяца для получателей пособия тем, кто трудоспособен, но не работает или прибегает к теневой занятости. Планируется также обязать граждан оплачивать часть медицинских расходов из собственного кармана. Проблемой остается и пенсионная система, для покрытия дефицита которой в этом году правительство выделило 121 миллиард евро. Чтобы не допустить таких расходов в будущем, кабмином рассматривается привязка пенсионного возраста к продолжительности жизни.