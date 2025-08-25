Канцлер ФРГ Мерц заявил о крахе немецкой социальной системы

Состояние, в котором находится экономика ФРГ, не позволяет продолжать финансирование системы всеобщего благосостояния. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц в ходе партийного съезда ХДС, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Мерц сообщил о необходимости «фундаментальной переоценки» системы льгот для немецких граждан по причине существенного роста расходов. Канцлер также с недовольством указал на результативность работы правительства, призвав к «переменам и реформам».

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