Прямой эфир

Канцлер ФРГ Мерц заявил о крахе немецкой социальной системы

25 августа 2025 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Канцлер ФРГ Мерц заявил о крахе немецкой социальной системы-0

Состояние, в котором находится экономика ФРГ, не позволяет продолжать финансирование системы всеобщего благосостояния. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц в ходе партийного съезда ХДС, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Мерц сообщил о необходимости «фундаментальной переоценки» системы льгот для немецких граждан по причине существенного роста расходов. Канцлер также с недовольством указал на результативность работы правительства, призвав к «переменам и реформам».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц

Другие новости рубрики

Все новости
Во время массового заплыва через Босфор пропал российский пловец
25 августа 2025 15:29

Во время массового заплыва через Босфор пропал российский пловец

Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании – Guardian
25 августа 2025 14:42

Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании – Guardian

Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому за «оставление» Донбасса
25 августа 2025 14:06

Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому за «оставление» Донбасса