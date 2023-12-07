Германия переживает острую нехватку учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблема достигла таких масштабов, что некоторым школам приходится отправлять учеников на дистанционное обучение или сокращать уроки из-за недостатка преподавателей.
По расчетам Ассоциации образования и воспитания, к 2035 году в стране не будет хватать около 160 тысяч педагогов. Впрочем, последствия этого дефицита сказываются уже сейчас. Последние данные Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся показали, что немецкие старшеклассники показывают худшие, чем когда-либо, результаты по математике, естественным наукам и навыкам чтения.