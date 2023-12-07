Иранский лидер Раиси прилетел в Москву для переговоров с Путиным

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает посол Ирана в России Казем Джалали, передает РИА Новости.

Перед отлетом Раиси упомянул, что на встрече будет обсуждаться конфликт между Израилем и ХАМАС, потребность в прекращении огня, а также вопросы политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

Кроме того, они будут обсуждать вопрос создания международного транспортного коридора Север – Юг. Путин и Раиси проведут беседу в присутствии представителей различных делегаций, а затем обсудят проблемы за одним из рабочих обедов.

Ранее Путин и Раиси уже встречались на саммите ШОС в Самарканде в минувшем году, где обсудили новый большой договор между странами и перспективы сотрудничества.