Израиль продолжает масштабную операцию на севере и юге Газы

Израиль продолжает масштабную операцию как на севере, так и на юге Газы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в командовании армии подразделения, ЦАХАЛ прорывают оборону ХАМАС по всем направлениям.

Самые ожесточенные бои по-прежнему идут в центре самого большого города южной части сектора Хан-Юниса. Там боевики движения используют самодельные мины, чтобы хоть как то замедлить наступление.

Конфликт привел к катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и гибели мирных жителей. С момента прекращения временного перемирия в начале месяца его жертвами уже стали более тысячи 200 палестинцев, 70 % из которых – женщины и дети. ООН призвала к немедленному прекращению огня, так как больше не осталось безопасных мест.