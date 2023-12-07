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Израиль продолжает масштабную операцию на севере и юге Газы

07 декабря 2023 11:07
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Израиль продолжает масштабную операцию как на севере, так и на юге Газы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в командовании армии подразделения, ЦАХАЛ прорывают оборону ХАМАС по всем направлениям.

Израиль продолжает масштабную операцию на севере и юге Газы-1

Самые ожесточенные бои по-прежнему идут в центре самого большого города южной части сектора Хан-Юниса. Там боевики движения используют самодельные мины, чтобы хоть как то замедлить наступление.

Конфликт привел к катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и гибели мирных жителей. С момента прекращения временного перемирия в начале месяца его жертвами уже стали более тысячи 200 палестинцев, 70 % из которых – женщины и дети. ООН призвала к немедленному прекращению огня, так как больше не осталось безопасных мест.

За все время конфликта погибло свыше 17 тысяч палестинцев.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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