Прямой эфир

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской гимназии

07 декабря 2023 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два человека погибли при стрельбе, которую устроила восьмиклассница в гимназии Брянска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской гимназии-1

Она принесла в здание винтовку отца, поднялась на четвертый этаж, вошла в класс, где шли занятия, и открыла огонь по одноклассникам, успев ранить пятерых. После этого покончила с собой. Одна из учениц позже скончалась от полученных ран.

Сейчас здание оцеплено полицией и подразделениями Росгвардии, гимназисты отправлены домой. На месте происшествия работают криминалисты и следователи, которые выясняют все обстоятельства ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в гимназии.

# Стрельба # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-глава Пентагона: Трамп может вывести США из НАТО и положить конец американской гегемонии
07 декабря 2023 10:53

Экс-глава Пентагона: Трамп может вывести США из НАТО и положить конец американской гегемонии

Зеленский снял с должности своего представителя в Раде Украины
07 декабря 2023 10:02

Зеленский снял с должности своего представителя в Раде Украины

Bloomberg: союзники США в шоке от политики Вашингтона по Украине
07 декабря 2023 09:43

Bloomberg: союзники США в шоке от политики Вашингтона по Украине