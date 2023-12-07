СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской гимназии

Два человека погибли при стрельбе, которую устроила восьмиклассница в гимназии Брянска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она принесла в здание винтовку отца, поднялась на четвертый этаж, вошла в класс, где шли занятия, и открыла огонь по одноклассникам, успев ранить пятерых. После этого покончила с собой. Одна из учениц позже скончалась от полученных ран.

Сейчас здание оцеплено полицией и подразделениями Росгвардии, гимназисты отправлены домой. На месте происшествия работают криминалисты и следователи, которые выясняют все обстоятельства ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в гимназии.