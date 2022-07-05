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Европейцам предложили выбросить холодильники – всё назло Путину

05 июля 2022 07:53
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Европейцам предложили выбросить холодильники назло Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сокращение потребления электричества важно для уменьшения использования газа, пишут местные издания.

Европейцам предложили выбросить холодильники – всё назло Путину-1

Автор статьи предлагает начать платить потребителям за экономию электричества. Он уверяет: замена старых холодильников и кондиционеров поможет снизить зависимость от российских энергоресурсов. Логика проста: экономия электроэнергии равноценна экономии газа, а экономия газа снижает зависимость от России. Так что, европейцы, платите за новые холодильники.  

# Кризис в ЕС # Владимир Путин # Фотофакт

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