Европейцам предложили выбросить холодильники назло Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сокращение потребления электричества важно для уменьшения использования газа, пишут местные издания.

Автор статьи предлагает начать платить потребителям за экономию электричества. Он уверяет: замена старых холодильников и кондиционеров поможет снизить зависимость от российских энергоресурсов. Логика проста: экономия электроэнергии равноценна экономии газа, а экономия газа снижает зависимость от России. Так что, европейцы, платите за новые холодильники.