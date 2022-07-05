Прямой эфир

В Европе массово отменяются рейсы – забастовка пилотов

05 июля 2022 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около тысячи датских, шведских и норвежских пилотов бастуют, в результате чего около 30 000 пассажиров ежедневно будут попадать в затруднительное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе массово отменяются рейсы – забастовка пилотов-1

Из-за забастовки отменяются рейсы. По оценкам профсоюзов, проблема может затронуть до 45 000 пассажиров в день. В июне авиакомпания обслуживала в среднем 58 000 пассажиров в сутки. Ранее забастовали работники Ryanair и Lufthansa. А в европейских авиагаванях ситуация становится день ото дня хуже.  

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европейцам предложили выбросить холодильники – всё назло Путину
05 июля 2022 07:53

Европейцам предложили выбросить холодильники – всё назло Путину

В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости
05 июля 2022 07:52

В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости

Глава МИД Литвы взял отпуск на фоне ситуации с калининградским транзитом
05 июля 2022 07:50

Глава МИД Литвы взял отпуск на фоне ситуации с калининградским транзитом