В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости

Новости США. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня Независимости США в американском городе Хайленд-Парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня Независимости США в американском городе Хайленд-Парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стрельба началась через 10 минут после начала парада. Стрелок, вероятно, находился на крыше высотного здания. По последним данным, погибли шесть человек, 26 пострадавших госпитализировали. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Представители полиции предупреждали, что он может быть вооружен и опасен. Позже разыскиваемый автомобиль сотрудники патрульной службы заметили в окрестностях Чикаго.
В результате непродолжительной погони правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый 22-летний Роберт Кримо задержан. После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия. По информации Международного аналитического центра, США – лидер по шутингу среди других стран мира. Только за первые полгода произошло более 300 массовых расстрелов, в которых погибло 386 человек.