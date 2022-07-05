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В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости

05 июля 2022 07:52
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Новости США. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня Независимости США в американском городе Хайленд-Парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости-1

Стрельба началась через 10 минут после начала парада. Стрелок, вероятно, находился на крыше высотного здания. По последним данным, погибли шесть человек, 26 пострадавших госпитализировали. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Представители полиции предупреждали, что он может быть вооружен и опасен. Позже разыскиваемый автомобиль сотрудники патрульной службы заметили в окрестностях Чикаго.

В результате непродолжительной погони правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый 22-летний Роберт Кримо задержан. После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия. По информации Международного аналитического центра, США – лидер по шутингу среди других стран мира. Только за первые полгода произошло более 300 массовых расстрелов, в которых погибло 386 человек.

# Стрельба в США # Роберт Кримо # Новости США # Фотофакт

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