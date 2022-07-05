В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости

Стрельба началась через 10 минут после начала парада. Стрелок, вероятно, находился на крыше высотного здания. По последним данным, погибли шесть человек, 26 пострадавших госпитализировали. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Представители полиции предупреждали, что он может быть вооружен и опасен. Позже разыскиваемый автомобиль сотрудники патрульной службы заметили в окрестностях Чикаго.



В результате непродолжительной погони правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый 22-летний Роберт Кримо задержан. После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия. По информации Международного аналитического центра, США – лидер по шутингу среди других стран мира. Только за первые полгода произошло более 300 массовых расстрелов, в которых погибло 386 человек.