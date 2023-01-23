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Германия не будет возражать, если Польша поставит немецкие танки Украине

23 января 2023 09:42
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Германия не будет возражать против поставок Польшей немецких танков Украине. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопрос, что будет, если Варшава поставила бы технику Киеву без разрешения Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия не будет возражать, если Польша поставит немецкие танки Украине-1

Президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Киеву танки уже в этом месяце. Ранее на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии, которая прошла в конце прошлой недели, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что вопрос о поставках Украине танков обсуждается, но решение пока не принято.

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# Международная политика # Анналена Бербок # Борис Писториус # Фотофакт

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