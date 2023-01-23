Германия не будет возражать, если Польша поставит немецкие танки Украине

Германия не будет возражать против поставок Польшей немецких танков Украине. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопрос, что будет, если Варшава поставила бы технику Киеву без разрешения Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Киеву танки уже в этом месяце. Ранее на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии, которая прошла в конце прошлой недели, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что вопрос о поставках Украине танков обсуждается, но решение пока не принято.