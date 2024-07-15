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Германия готовит план переброски войск в случае нападения России

15 июля 2024 06:49
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Германия разработала план переброски 800 тысяч солдат НАТО в Восточную Европу на случай нападения России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия готовит план переброски войск в случае нападения России-1

Согласно сценарию, эти силы должны быть направлены из Нидерландов, Бельгии и ФРГ в течение 3-6 месяцев с момента обострения ситуации. Теперь проводится инспекция гражданской инфраструктуры, чтобы выяснить, сможет ли она принять и обслужить такое количество техники и людей. Как сообщалось ранее, НАТО создаст несколько коридоров на случай вторжения России, чтобы иметь возможность быстро перебросить свои войска и вооружение к линии фронта.

# НАТО # Новости Германии

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