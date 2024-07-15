Германия готовит план переброски войск в случае нападения России

Согласно сценарию, эти силы должны быть направлены из Нидерландов, Бельгии и ФРГ в течение 3-6 месяцев с момента обострения ситуации. Теперь проводится инспекция гражданской инфраструктуры, чтобы выяснить, сможет ли она принять и обслужить такое количество техники и людей. Как сообщалось ранее, НАТО создаст несколько коридоров на случай вторжения России, чтобы иметь возможность быстро перебросить свои войска и вооружение к линии фронта.