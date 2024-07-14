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Кремль отметил насилие в США в ходе политической борьбы

14 июля 2024 14:56
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил любые проявления насилия в ходе политической борьбы, прокомментировав покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

Песков отметил, что риск для жизни Трампа очевиден для любого наблюдателя, принимая во вниманию многочисленные случаи попыток устранить его с политического поля разными способами, включая юридические инструменты и стремление дискредитировать его. 

Он также заметил, что американская администрация применила свои методы в работе во внутриполитической сфере, что привело к возникновению «стиля силовых решений».

# Международная политика # Дональд Трамп

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