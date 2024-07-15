Совокупный дефицит бюджета США с начала года достиг 1 трлн долларов

Таким образом, совокупный дефицит бюджета с начала года достиг триллиона долларов, что заметно выше аналогичных показателей за прошлые периоды. Более глубокое изучение ситуации выявляет тревожную для Вашингтона картину. К концу года стоимость обслуживания госдолга может стать самой большой статьей расходов для американской казны, достигнув небывалых более чем 1,5 триллиона долларов.