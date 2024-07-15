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Совокупный дефицит бюджета США с начала года достиг 1 трлн долларов

15 июля 2024 06:45
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Процентные платежи по госдолгу США достигли в июне рекордных 140 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совокупный дефицит бюджета США с начала года достиг 1 трлн долларов-1

Таким образом, совокупный дефицит бюджета с начала года достиг триллиона долларов, что заметно выше аналогичных показателей за прошлые периоды. Более глубокое изучение ситуации выявляет тревожную для Вашингтона картину. К концу года стоимость обслуживания госдолга может стать самой большой статьей расходов для американской казны, достигнув небывалых более чем 1,5 триллиона долларов.

# Экономический кризис # Новости США

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