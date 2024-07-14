Песков прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атмосферу, созданную нынешним руководством США в окружении Трампа, спровоцировала атака на него. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Москве не обвиняют нынешнее американское правительство, однако считают, что их стиль работы и стремление скомпрометировать Трампа привели к созданию опасной ситуации. Песков принес соболезнования семье погибшего зрителя и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Песков также отметил, что попытка покушения на Трампа остается внутренней проблемой США. Ранее экс-лидер Штатов получил ранение на митинге в Пенсильвании и уже был выписан из больницы.