Прямой эфир

Песков прокомментировал покушение на Дональда Трампа

14 июля 2024 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атмосферу, созданную нынешним руководством США в окружении Трампа, спровоцировала атака на него. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Москве не обвиняют нынешнее американское правительство, однако считают, что их стиль работы и стремление скомпрометировать Трампа привели к созданию опасной ситуации. Песков принес соболезнования семье погибшего зрителя и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. 

Песков также отметил, что попытка покушения на Трампа остается внутренней проблемой США. Ранее экс-лидер Штатов получил ранение на митинге в Пенсильвании и уже был выписан из больницы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Уругвая по пенальти обыграла Канаду и взяла бронзу Кубка Америки
14 июля 2024 13:20

Сборная Уругвая по пенальти обыграла Канаду и взяла бронзу Кубка Америки

Маск заявил, что его дважды пытались убить за последние 8 месяцев
14 июля 2024 13:05

Маск заявил, что его дважды пытались убить за последние 8 месяцев

На Дональда Трампа совершили покушение – 20-летний стрелок убит
14 июля 2024 12:53

На Дональда Трампа совершили покушение – 20-летний стрелок убит