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Генсек ООН призвал перестать инвестировать в угольную промышленность

30 мая 2021 12:03
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Генеральный секретарь ООН призвал отказаться от инвестиций в угольную промышленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ООН призвал перестать инвестировать в угольную промышленность-1

Антониу Гутерриш обратил внимание на опыт Южной Кореи, которая отказалась от финансирования таких предприятий за рубежом. Генсек ООН выразил надежду, что другие страны последуют ее примеру и увеличат инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Генсек ООН призвал перестать инвестировать в угольную промышленность-4

Отказ от использования угля в энергетике является одним из пунктов Парижского соглашения по климату, подписанного лидерами стран G7 в 2015 году.

# ООН # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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