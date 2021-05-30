Генсек ООН призвал перестать инвестировать в угольную промышленность

Генеральный секретарь ООН призвал отказаться от инвестиций в угольную промышленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш обратил внимание на опыт Южной Кореи, которая отказалась от финансирования таких предприятий за рубежом. Генсек ООН выразил надежду, что другие страны последуют ее примеру и увеличат инвестиции в возобновляемые источники энергии.