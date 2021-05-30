В Индонезии полностью сгорел паром, на котором плыли почти 200 человек

Новости Индонезии. В Индонезии полностью сгорел паром, на борту которого были почти 200 человек. Все пассажиры спасены, никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии полностью сгорел паром, на борту которого были почти 200 человек. Все пассажиры спасены, никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судно загорелось у островов Сула. Люди в панике начали прыгать в воду.
Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали всех пассажиров и доставили на ближайший остров.
Корабль выгорел полностью, но не затонул. Причины произошедшего выясняются.