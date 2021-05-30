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В Индонезии полностью сгорел паром, на котором плыли почти 200 человек

30 мая 2021 11:59
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Новости Индонезии. В Индонезии полностью сгорел паром, на борту которого были почти 200 человек. Все пассажиры спасены, никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии полностью сгорел паром, на котором плыли почти 200 человек-1

Судно загорелось у островов Сула. Люди в панике начали прыгать в воду.

В Индонезии полностью сгорел паром, на котором плыли почти 200 человек-4

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали всех пассажиров и доставили на ближайший остров.

В Индонезии полностью сгорел паром, на котором плыли почти 200 человек-7

Корабль выгорел полностью, но не затонул. Причины произошедшего выясняются.

# Пожар # Фотофакт

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